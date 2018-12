Starfield: lo sviluppo del progetto procede a rilento, secondo i rumor

Le ultime indiscrezioni su Starfield rimbalzate in rete dalle pagine di 4chan e ResetEra non promettono nulla di buono per il progetto annunciato da Bethesda nel corso dell'E3 2018 e previsto al lancio in un periodo non meglio precisato del ciclo vitale della prossima generazione di console.

La "gola profonda" che riporta queste indiscrezioni afferma infatti di essere a conoscenza dei problemi che starebbero affrontando gli sviluppatori del team interno di Bethesda impegnato su questa nuova, ambiziosa proprietà intellettuale ambientata in una dimensione sci-fi completamente esplorabile.

Stando a quanto riferito dall'insider, infatti, il panico generato nelle alte sfere di Bethesda da Fallout 76 si starebbe riflettendo negativamente sugli altri progetti della compagnia. "Lo sviluppo di Starfield è bloccato in un ciclo perpetuo", afferma l'anonimo rumorista aggiungendo che "diversi team interni stanno cercando di sistemare il gioco, ma il tutto è stato avviato e riavviato più volte. Il motore grafico è un grusso problema, il combattimento spaziale non funziona e anche la storia è stata riscritta più volte. Non c'è nessuna supervisione o direzione, non è chiaro chi sia il responsabile del progetto".

Per loro stessa natura, comunque, tali indiscrezioni non sono state in alcun modo confermate e per questo vi invitiamo a prendere questi rumor con le pinze in attesa di ricevere ulteriori dettagli da parte di Bethesda e di chi sta lavorando al progetto next-gen di Starfield.