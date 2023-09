Starfield: in sviluppo una modalità a 60fps su Xbox Series X|S come Redfall?

Dopo aver offerto un chiarimento a coloro che desideravano sapere se Starfield supporterà le mod al lancio su PC e Xbox Series X|S, Pete Hines di Bethesda interviene per spiegare se il team al seguito di Todd Howard sta sviluppando o meno una modalità grafica a 60fps su console Microsoft.

Ai microfoni di Vandal, il massimo esponente della divisione Global Publishing di Bethesda Softworks ha ripercorso le tappe fondamentali del lungo percorso intrapreso dal team di Todd Howard per dare forma a Starfield e, guardando al futuro, ha fornito delle precisazioni sul possibile arrivo di una modalità a 60fps su Xbox Series X|S.

A tal riguardo, sono in tanti a chiedersi se Bethesda Game Studios seguirà l'esempio di Arkane Austin con il supporto post-lancio ai 60fps di Redfall su Xbox Series X|S. Alla domanda postagli dai giornalisti di Vandal, Hines ha spiegato che "si tratta di due giochi completamente diversi, sono due titoli che non sono stati sviluppati con il medesimo motore grafico. Perciò non credo che dobbiate aspettarvi un update simile solo perché abbiamo preso una decisione diversa con Redfall".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sull'immenso viaggio interstellare di Starfield giocato per 40 ore, con tutte le riflessioni e analisi di Alessandro Bruni in attesa della nostra recensione finale della space opera di Bethesda.