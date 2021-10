Starfield: tante immagini del gioco spaziale di Bethesda nel nuovo leak

Per l'ennesima volta Starfield è stato colpito da una fuga di materiale, dal momento che nel corso della serata sono state pubblicate sui social ben undici nuove immagini dedicate al titolo Bethesda.

Le prime dieci immagini facenti parte del leak sono dedicate a due diversi modelli poligonali molto dettagliati ma privi di colorazione che ci permettono di vedere da varie angolazioni quelle che probabilmente saranno le "armature" di Starfield oppure NPC con una certa importanza nella trama di gioco. L'ultima immagine è invece dedicata ad un progetto del Mast Explorer Helmet, probabilmente un elmo che potremo creare in game grazie al sistema di crafting.

In attesa di comprendere a cosa siano legate queste nuove immagini del titolo, vi ricordiamo che la sua uscita è stata fissata all'11 novembre 2022 in esclusiva su PC e Xbox Series X|S e, come tutte i titoli prodotti dagli Xbox Game Studios, arriverà sin dal giorno di lancio nella libreria di Xbox Game Pass.

Sapevate che secondo gli sviluppatori di Starfield troppi dialoghi potrebbero danneggiarne la qualità? Nel corso del Tokyo Game Show 2021 è stato inoltre confermato che Starfield vanta la partecipazione di 300 attori e la presenza di 150.000 linee di dialogo.