Da Starfield alle Tartarughe Ninja: uno spot mostra i giochi del Summer Game Fest

Gli organizzatori dell'enorme Summer Game Fest hanno confezionato uno spot che mostra alcuni dei giochi protagonisti dell'evento mediatico del 9 giugno presenziato da Geoff Keighley e i titoli che rivederemo negli altri showcase estivi.

In virtù della fitta agenda di appuntamenti previsti nel calendario della Summer Game Fest, da qui alle prossime settimane gli appassionati di videogiochi riceveranno tantissime sorprese tra World Premiere, approfondimenti sulle IP più attese e interventi degli sviluppatori.

Lo spot propostoci dalla macchina promozionale del festival videoludico approntato da Keighley e compagni riapre così una finestra sugli universi digitali di Starfield, Redfall (il gioco scelto per l'immagine in anteprima del video su YouTube), Sonic Frontiers, Saints Row e TNMT Shredder's Revenge, per poi preannunciare l'arrivo di nuovi filmati e approfondimenti su Marvel's Midnight Suns, Cuphead The Delicious Last Course, MultiVersus, Ghostbusters VR e tanti altri giochi.

L'evento principale del Summer Game Fest si terrà dalle ore 20:00 italiane di giovedì 9 giugno, con la partecipazione di numerose case di sviluppo e produzione interessate a mostrare i loro prossimi videogiochi in arrivo su PC, PlayStation, Xbox, Switch e sistemi mobile.