Starfield: un teaser ci mostra la splendida New Atlantis

Qualche giorno fa, Bethesda ha confermato che l'inizio del 2022 sarà pieno di scoperte per i fan in attesa di Starfield e probabilmente la promessa verrà mantenuta. Proprio di recente, infatti, i canali social ufficiali si sono aggiornati con un brevissimo teaser che ci permette di dare un'occhiata ad una delle principali città del gioco.

Su Twitter è stata pubblicata un'animazione dedicata interamente a New Atlantis, città che, stando proprio al post di Bethesda, dovrebbe svolgere il ruolo di capitale delle United Colonies (probabilmente tradotte in italiano come Colonie Unite). A giudicare dal teaser, sembrerebbe che la posizione di questa città non sia stata scelta casualmente, poiché una serie di rocce funge da protezione naturale della capitale. Purtroppo l'immagine in movimento non consente di scrutare oltre l'entrata della città e non possiamo sapere al momento com'è fatta la più importante delle città delle United Colonies.

Prima di lasciarvi al teaser animato, vi ricordiamo che il nuovo gioco Bethesda raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi il prossimo 11 novembre 2022 e sarà disponibile esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, con entrata immediata nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Sapevate che, stando agli ultimi rumor, Starfield è quasi completo?