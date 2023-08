Starfield è in prima oppure in terza persona?

Starfield è alle porte e si è posto l'obiettivo di imporsi come uno dei giochi più importanti del 2023. L'esclusiva Microsoft per PC e Xbox Series X/S vuole offrire un'avventura lunga ed articolata attraverso una vasta galassia, tutta da vivere in prima persona. Oppure in terza?

Nello specifico, Starfield si gioca in prima o in terza persona? Ebbene, potrete decidere liberamente voi stessi come affrontare l'avventura galattica che vi attende: il kolossal sci-fi di Bethesda offre la possibilità di impostare la telecamera più consona per i propri gusti, permettendo così ai giocatori di affrontare il gioco interamente come un FPS oppure come un TPS. Bethesda ha quindi adottato la stessa soluzione già vista in passato in altre sue produzioni di punta come The Elder Scrolls IV Oblivion ed il successivo The Elder Scrolls V Skyrim (quest'ultimo uno dei migliori giochi Bethesda di sempre), che offrivano l'opzione di impostare la telecamera in prima o in terza persona a proprio piacimento.

In aggiunta, giocando in terza persona è inoltre possibile regolare lo zoom dell'inquadratura, scegliendo dunque se avere una camera molto ravvicinata al nostro personaggio oppure più lontana in modo così da vedere in maniera ancora più chiara gli scenari che ci circondano. Starfield lascia dunque agli utenti la libertà di affrontarlo come ritengono più comodo, grazie a questa apprezzata feature.

