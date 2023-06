Starfield e TES 6 esclusiva Xbox, Call of Duty no: Pete Hines di Bethesda era confuso

Continuano a trapelare email e documenti interni di Microsoft grazie alla "lotta" in tribunale contro la Federal Trade Commission americana. In particolare è salita all'attenzione pubblica una email inviata da Pete Hines di Bethesda ai colleghi Tood Howard, Jamie Leder e Todd Vaughn a febbraio 2022

Nello specifico Hines si dice "confuso" riguardo un post comparso su PlayStation Blog nel quale un rappresentante di Microsoft affermava che "Call of Duty e altri popolari giochi Activision resteranno disponibili su PlayStation" per rassicurare i clienti Sony dopo l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard King avvenuto a gennaio dello stesso anno.

Pete Hines appare meravigliato da questa scelta, in quanto sarebbe "l'esatto opposto" di quanto è stato chiesto a Bethesda, dunque "perchè l'accordo multipiattaforma dovrebbe valere per Call of Duty ma non per The Elder Scrolls 6 e Starfield?".

Hines sembrava in realtà piuttosto seccato dal tono della email, o comunque meravigliato di questa decisione di Microsoft. Da notare come l'esclusiva Xbox di The Elder Scrolls 6 non sia ancora stata confermata ma anzi, recentemente la compagnia ha ribadito come il gioco non uscirà prima di cinque o sei anni e qualsiasi decisione sulle piattaforme di destinazione deve ancora essere finalizzata.

Starfield esce il 6 settembre 2023 su Xbox Series X/S e PC, in questo caso l'esclusiva console Xbox è stata confermata da tempo.