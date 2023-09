Starfield, è tempo di texture ad alta definizione: modder annuncia Starfield HD Reworked

Il vastissimo ma imperfetto universo di Starfield ha aperto ufficialmente i battenti a tutti i videogiocatori dell'ecosistema Xbox dal 6 settembre. Tra elogi e disprezzi, l'ultima grande produzione targata Bethesda è sulla cresta dell'onda ed è pronta ad offrire centinaia e centinaia di ore di puro intrattenimento videoludico.

La nuova IP dai creatori di Skyrim e Fallout è tutt'altro che perfetta, come dimostrato dall'arrivo di numerosissime mod di Starfield per migliorare grafica, gameplay e inventario. Volete incrementare la qualità l'esperienza visiva di questo grande e vasto progetto? L'utente e modder Halkhogan3495 è giunto in soccorso di tutti i videogiocatori, dando ufficialmente il via ai lavori su Starfield HD Reworked Project.

Con un commento rilasciato sotto al trailer d'annuncio della mod, il creatore del progetto ha dichiarato quanto segue: "a causa delle texture a bassa risoluzione spesso visibili, ho deciso di creare un nuovo progetto HD Reworked per Starfield, così da migliorare l'esperienza visiva del titolo". Come da lui stesso affermato, "il progetto si concentra sul raggiungimento della massima qualità delle texture (e forse de modelli, in futuro), mantenendo alte le prestazioni del gioco con un uso ragionevole della memoria video". I lavori su Starfield HD Reworked Project sono ancora in corso, essendo la mod nelle fasi iniziali dello sviluppo. Halkhofan3495 fa sapere alla community videoludica che presto ci saranno nuove informazioni, perciò non ci resta che attendere l'arrivo di ulteriori novità.