Starfield o The Elder Scrolls 6? Il compositore di Fallout 76 guida un'orchestra next gen!

Dopo l'avvio dei lavori sulla colonna sonora del prossimo gioco Kojima Productions, l'universo musicale regala ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.

Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, infatti, Inon Zur presenta al pubblico alcuni primi scatti raffiguranti un'orchestra dalla ragguardevole estensione impegnata in sessioni di registrazione. Perché ci interessa l'attività del compositore? Ebbene, in primo luogo si tratta del creatore della colonna sonora di Fallout 76, incarnazione multiplayer della celebre saga post-apocalittica e tra le ultime creazioni degli sviluppatori di Bethesda. In secondo, luogo, come potete verificare direttamente in calce a questa news, è lo stesso Inon Zur ad includere un'informazione decisamente interessante all'interno del cinguettio. Il compositore informa infatti il pubblico di starsi dedicando alle operazioni di registrazione di una "enorme orchestra" per un "enorme gioco next gen" e si dichiara entusiasta del progetto.



Purtroppo, il musicista non ha offerto alcun indizio in merito all'identità del misterioso progetto, ma la curiosità destata dall'annuncio è stata immediatamente notevole. Al momento, pur restando nel campo delle speculazioni, i candidati più papabili non possono che essere Starfield e The Elder Scrolls VI, attualmente in sviluppo presso i team Bethesda. Tra le due epopee, tuttavia, quella sci-fi ha di recente fatto parlare maggiormente di sé, con rumor che vorrebbero Starfield in arrivo nel 2021: che possa essere la sua colonna sonora quella in lavorazione?