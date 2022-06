Starfield si tinge d'horror: c'è un inquietante messaggio nel Gameplay Reveal

Dopo i dettagli sulle armi di Starfield, il Gameplay Reveal del kolossal sci-fi di Bethesda continua a riservare sorprese anche a distanza di diversi giorni dalla sua pubblicazione in chiusura dell'Xbox Showcase: in un particolare passaggio del video è emerso, infatti, un inquietante messaggio.

Ad accorgersi di questo piccolo ma significativo indizio nascosto tra le pieghe del video dell'evento Xbox è l'utente di Twitter conosciuto come "Odah - LADDERS". Riavvolgendo il nastro del gameplay reveal per andare alla ricerca di easter egg o dettagli sfuggiti agli spettatori dello showcase del 12 giugno, il fan di Starfield ha scovato un inquietante graffito disegnato sulla parete metallica di uno dei tanti cubicoli che imperlano le strade di Neon, la città aliena di Starfield con pesci psicotropi.

Il messaggio in questione esorta tutti gli esploratori spaziali e gli abitanti della metropoli di Neon a prepararsi al peggio: "They are coming (stanno arrivando)", è l'inquietante ammonimento lanciato dall'autore di questo graffito per avvisarci dell'incombente pericolo rappresentato da una minaccia non meglio specificata.

Naturalmente, similarmente all'inatteso easer egg del panino di Starfield scovato dagli utenti, il messaggio condiviso da Bethesda potrebbe essere un semplice omaggio alle opere sci-fi horror più iconiche come Alien o Dead Space. C'è però chi, giustamente o meno, ritiene che il graffito sia un indizio lasciato da Todd Howard e compagni per mettere in guardia i giocatori dal pericolo del primo contatto degli esseri umani con i creatori dei misteriosi manufatti alieni di Starfield citati indirettamente da Bethesda nel primo video gameplay del kolossal sci-fi in uscita nel 2023 su PC e Xbox Series X/S.