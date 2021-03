Starfield e Titanfall 3: il leaker Tom Henderson ne suggerisce l'arrivo nel 2022

Starfield è avvolto nel mistero e Titanfall 3 non è ancora mai stato annunciato nonostante vari rumors che danno per certa la sua esistenza, ma l'insider Tom Henderson, noto per le sue anticipazioni su Battlefield e Call of Duty, sembra suggerire l'arrivo di entrambi i giochi nel 2022.

In un post su Twitter il leaker suggerisce una serie di nomi, con tanto di immagini a corredo, il cui arrivo sul mercato sarebbe previsto per il prossimo anno. Starfield e Titanfall 3 sono inclusi nel post affiancati da altri due titoli, Skull & Bones e Call of Duty: Modern Warfare 2, quest'ultimo inteso come seguito del reboot uscito nel 2019 e non il capitolo del 2009 a cui la foto allegata si riferisce. "Quattro giochi che credo dovremmo vedere nel 2022!", si limita a dire Henderson senza approfondire. Ovviamente si tratta di mere supposizioni e il tutto va necessariamente preso con le pinze. Ricordiamo inoltre che l'account Twitter di Tom Henderson fu sospeso dopo i leak su Battlefield 6, portando anche alla rimozione da YouTube di suoi video sul prossimo capitolo della popolare serie FPS.

Bethesda ha assicurato che lo sviluppo di Starfield è in buone mani, mentre secondo Electronic Arts Titanfall 3 si farà se lo decide Respawn Entertainment. Credete anche voi nella possibilità che queste produzioni possano arrivare nel 2022?