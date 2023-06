Starfield: Todd Howard lo descrive come 'cinque giochi in uno'

Todd Howard sta intervenendo sempre più spesso in merito a Starfield, la sua nuova creatura la cui uscita non è poi così lontana. A tal proposito, in una recente intervista lo sviluppatore ha dichiarato che l'RPG spaziale è una sorta di contenitore al cui interno vi sono circa cinque o sei giochi.

Ecco di seguito un estratto delle dichiarazioni di Howard ai microfoni di IGN USA:

"Provo a farle tutte. Al momento sto esplorando la parte relativa alle navicelle. Si potrebbe dire che Starfield è come cinque o sei giochi in uno, no? C'è la componente legata alle navi spaziali, quella dell'esplorazione a terra, i dialoghi, il crafting e gli avamposti. Si possono fare tutte queste cose ed è sempre una sfida realizzare un prodotto in cui ciascuno di questi suoi aspetti non sembri un gioco a parte. L'obiettivo è quello di creare componenti che si fondono alla perfezione e che diano vita a qualcosa di ben più grande della semplice somma delle sue parti."

Insomma, sembrerebbe che Bethesda abbia posto grande attenzione in ogni singolo aspetto della produzione, che ha l'obiettivo di intrattenere i giocatori per mesi grazie all'elevatissimo numero di pianeti e alle tante cose da fare in giro per la galassia.

