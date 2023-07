Starfield: Howard felice della grafica, il Creation Engine 2 ha richiesto molto lavoro

Quando s'è presentato all'Xbox Games Showcase 2023, Starfield è riuscito a stupire tutti anche e soprattutto grazie alla sua resa grafica, non mancando di generare anche qualche polemica a causa del blocco a 30fps deciso da Bethesda. Discussioni a parte, Todd Howard si è detto molto soddisfatto della resa grafica del suo gioco.

Lo sviluppo di Starfield è cominciato otto anni fa e nel corso di tutto questo tempo è stato oggetto di grandi attenzioni anche il Creation Engine 2, evolutosi a più riprese grazie agli interventi del tech team. All'inizio del 2022, il team principale è stato persino affiancato dall'Advanced Technology Group di Microsoft, il quale ha messo le proprie conoscenze al servizio dei grafici di Bethesda per aiutarli ad ottimizzare il gioco su Xbox Series X e Series S.

Nel corso di un'intervista concessa a Kinda Funny Comcast, Todd Howard ha lodato i suoi ragazzi dicendosi felice dalla resa grafica raggiunta da Starfield e delle potenzialità del Creation Engine 2: "Siamo davvero felici del nuovo engine, abbiamo impiegato molto tempo a realizzarlo. I membri del nostro tech team, guidati da Chris Rodriguez e Joel Dinolt, sono dei maghi. Ciò che siamo stati in grado di fare nel gioco, quelle cose fantastiche, gli oggetti simulati nelle astronavi delle persone, i pianeti, il modello d'illuminazione, è tutto semplicemente fantastico... è illuminazione globale in real time". Howard non vede l'ora che i giocatori possano godersi l'interazione della luce con la nebbia volumetrica dei pianeti, oltre al sistema fisico e il modo in cui il gameplay viene influenzato dalla gravità.

Insomma, l'impressione è che i giocatori avranno sia modo di divertirsi che di lustrarsi gli occhi. Come abbiamo anticipato in apertura, per favorire la resa visiva e la stabilità dell'esperienza Bethesda ha infatti preferito bloccare Starfield a 30fps sia su Xbox Series X, dove raggiungerà la risoluzione 4K, sia su Xbox Series S, dove invece si spingerà fino a 1440p.