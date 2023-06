Starfield: Todd Howard riflette sul rinvio e sulla vecchia data di lancio

Con l'ultimo trailer mostrato durante lo showcase Microsoft, Starfield ha dato dimostrazione di quanto un progetto videoludico possa migliorare grazie al tempo extra concesso agli sviluppatori. Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, Todd Howard di Bethesda ha parlato della vecchia data di lancio di Starfield e del suo processo di sviluppo.

Quando fu annunciata la data di lancio di Starfield, fissata all'11 novembre del 2022, Bethesda parlò di una data "scritta con l'inchiostro", come a voler escludere eventuali rinvii per il gioco. Lo slittamento dell'uscita, tuttavia, è arrivato, ma il tempo aggiuntivo concesso a Bethesda ha fatto sì che Starfield sia oggi un prodotto ancor più rifinito ed elaborato rispetto a mesi fa.

"Beh, guarda, è davvero un gioco molto vasto. E mentre fai queste cose, guarda, fai del tuo meglio per quanto riguarda le date di rilascio e le proiezioni, ma considerandone la portata, se una cosa non va bene anche di una piccola percentuale, può facilmente portare via più tempo. E abbiamo davvero trascorso la maggior parte di quest'anno giocandoci un sacco di volte e assicurandoci che fosse bilanciato, il più divertente possibile, affinando i sistemi e l'interfaccia. Ovviamente, ci siamo occupati anche della correzione dei bug e tutte quelle cose, le prestazioni, e ora siamo in un punto in cui siamo davvero, davvero sicuri e convinti su ciò che pubblicheremo al lancio".

In attesa del debutto fissato al 6 settembre su PC e Xbox Series X|S, Bethesda ha confermato che in Starfield potremo anche scegliere il DNA del nostro alter ego.