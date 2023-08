Starfield: Todd Howard svela che in origine il protagonista non era muto

Oltre ad averci fornito qualche piccolo aggiornamento sullo sviluppo del gioco di Indiana Jones ad opera di MachineGames, il buon Todd Howard ha svelato anche qualche altra curiosità a tema Starfield al portale GQ nel corso di una recente intervista.

Nel corso dell'intervista è stato chiesto ad Howard qualche dettaglio in più sul protagonista, che dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe essere un comune minatore dello spazio. Parlando di questa figura che verrà forgiata dal giocatore con l'apposito editor, lo sviluppatore ha confermato che tale personaggio sarà muto, sebbene i piani iniziali di Bethesda fossero diversi. Nelle fasi embrionali dello sviluppo di Starfield, erano state registrate le linee di dialogo del protagonista in maniera simile a quanto visto in Fallout 4, ma poi l'idea è stata scartata poiché influiva negativamente sull'immedesimazione e sulla componente ruolistica. A tal proposito, il buon Todd ha svelato che il suo personaggio di Starfield si chiama Sam e il robot Vasco lo chiama ogni volta Capitano Sam.

Avete già letto tutti i dettagli sull'orario di sblocco definitivo di Starfield su PC e Xbox Series X|S? Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre 2023 su PC, Xbox Series X|S, Game Pass e Xbox Cloud Gaming (per gli utenti Ultimate), ma grazie all'accesso anticipato sarà possibile iniziare a giocare dal 1 settembre 2023.