Starfield: Todd Howard svela i segreti delle 'relazioni dinamiche' con i companion

Dopo aver raccontato la nascita di Starfield, Todd Howard ha colto l'occasione offertagli dal podcast di Lex Fridman per spiegare come funzionerà il sistema di 'relazioni dinamiche' su cui si baserà il rapporto tra il nostro alter-ego e i personaggi secondari che lo accompagneranno nel suo viaggio tra le stelle.

Il boss dei Bethesda Game Studios riflette sull'evoluzione dei dialoghi e del 'sistema di persuasione' che tratteggerà l'esperienza ruolistica di Starfield e spiega che "una delle cose che abbiamo voluto migliorare sensibilmente con Starfield è proprio il sistema ingame delle relazioni tra il personaggio e i companion. Ci saranno delle dinamiche davvero molto complesse e stratificate. Potranno innamorarsi di voi e, al tempo stesso, essere profondamente arrabbiati per ciò che avrete fatto, per poi tornare ad amarvi. In molti altri giochi, invece, le relazioni sono davvero molto basiche e lineari, con una serie di missioni o attività da svolgere per piacere sempre di più ai companion fino a instaurare un rapporto".

Stando a Todd Howard, quindi, il rapporto che instaureremo con i compagni d'avventura del nostro personaggio sarà un vero e proprio percorso a ostacoli (nell'accezione positiva del termine), un ottovolante di emozioni che rifletterà in maniera più veritiera il rapporto che lega due partner nella realtà: "In molti giochi se fai arrabbiare un PNG finisci con l'allontanarti da lui/lei come se quelle emozioni non fossero mai esistite. Noi invece volevamo un sistema che tenesse conto del fatto che una relazione è tale finché le persone si impegnano a farla funzionare. Perciò anche se farai arrabbiare il tuo partner, quest'ultimo non spezzerà quel legame ma esprimerà il suo dissenso facendoti capire che non gli è affatto piaciuto ciò che avete fatto".

La speranza dei fan di avventure ruolistiche è ovviamente quella di ricevere ulteriori dettagli su Starfield nel corso dei Game Awards 2022, magari con un video gameplay che possa fare luce sulle tempistiche di lancio dell'odissea spaziale di Bethesda su PC, Xbox Series X/S e dal day one su Game Pass.