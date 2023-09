Da Starfield alla tonaca: l'ideatore delle finte religioni del GDR sci-fi diventerà prete

Chi si sta avventurando nel Campo Stellare del nuovo GDR sci-fi di Bethesda si sarà certamente accorto dell'importanza e della profondità delle dinamiche narrative legate alle religioni e ai credi di Starfield. A tal proposito è intervenuto Emil Pagliarulo di Bethesda per svelare un incredibile retroscena.

Dopo aver messo in guardia gli utenti dalle fake news e alle strane teorie su Starfield rimbalzate in rete nelle settimane che hanno preceduto il lancio della space opera, il Designer Director di Bethesda Game Studios ha spiegato che l'autore degli aspetti più 'spirituali' dell'avventura spaziale in esclusiva Microsoft è un vero uomo di fede che ha scelto di abbandonare la sua carriera nell'industria dei videogiochi per abbracciare il sacerdozio.

"È stato Shane Liesegang a occuparsi di quegli aspetti", esordisce nel suo discorso Pagliarulo prima di svelare che "era uno dei nostri scrittori più esperti, lavoravamo insieme dai tempi di Skyrim e Fallout 4. Adesso non fa più parte di Bethesda perché sta studiando per diventare un prete gesuita. Consapevoli della sua grande spiritualità, ci siamo affidati a lui per creare le religioni fittizie di Starfield e svilupparne i dialoghi".

A detta di Pagliarulo, Liesegang è stato di fondamentale importanza per gli scrittori di Bethesda impegnati nella realizzazione dei credi fittizi del GDR spaziale, tanto che "proprio grazie a lui siamo riusciti a inventare ben due religioni per Starfield. A lui dobbiamo soprattutto la profonda narrazione legata al Sanctum Universum, un credo che guarda ai viaggi nello spazio come ad un segno tangibile della volontà di Dio di avvicinarci a lui".