Starfield, torna un classico del gameplay 'bethesdiano': il furto con i secchi!

Nell'universo di easter egg di Starfield tra citazioni, riferimenti e omaggi ai videogiochi del passato, non poteva che esserci spazio anche per uno dei grandi classici del gameplay 'bethesdiano', ovvero il furto con l'ausilio di un secchio!

Tra i tanti appassionati che stanno partecipando all'Early Access di Starfield c'è chi, come il redditor Dave78905, sta escogitando gli stratagemmi più creativi per mettere alla prova il rinnovato sistema stealth e di borseggio di Starfield.

Prendendo spunto dal mitico 'ladro col secchio in testa' di Skyrim, l'utente di Reddit ha provato a sfruttare a proprio vantaggio il profondo sistema di interazione ambientale di Starfield per darsi al furto più sfrenato al riparo dagli sguardi indiscreti di guardie, coloni e commercianti.

Lo stratagemma adottato da Dave78905 è piuttosto semplice e prevede, appunto, l'utilizzo di un semplice contenitore per spostare fisicamente altri oggetti in stanze non controllate da alcun PNG: in questo modo, secondo il redditor, sarebbe possibile trascinare armi, equipaggiamenti e qualsivoglia oggetto, per poi raccoglierlo impunemente senza allertare i personaggi secondari nelle vicinanze.

Gli aspiranti ladri che si apprestano a esplorare il Campo Stellare del nuovo GDR spaziale di Bethesda, quindi, non dovranno umiliarsi indossando un secchio ma potranno comunque servirsi del medesimo contenitore per derubare negozianti, guardie e PNG vari. E voi, quali strategie preferite adottare per immergervi nell'esperienza stealth di Starfield?

A tal riguardo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra guida con trucchi di Starfield per muovere i primi passi nello spazio, un approfondimento con cui ingannare l'attesa per l'uscita della nuova esclusiva Microsoft prevista per il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo del Game Pass.