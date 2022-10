In Starfield tornerà il personaggio più fastidioso di TES IV Oblivion

Dopo aver ricevuto conferma che Starfield non sarà così tanto Hard Sci-Fi da farvi terminare il carburante nello Spazio, un nuovo video con Todd Howard di Bethesda ha svelato un particolare a tratti inquietante sulla nuova Space Opera degli autori di The Elder Scrolls.

Mentre i fan aspettano notizie sulla data di uscita di Starfield, in un breve frammento del video con Todd Howard incentrato sulla personalizzazione del proprio personaggio ha rivelato un ritorno che farà correre un brivido lungo la schiena ai fan di lunga data di Bethesda. Sebbene ci siano stati molti personaggi irritanti come Skyrim e Fallout, nessuno può competere con il fan adorante del classico degli RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Il fan adorante, caratterizzato da una peculiare chioma bionda, è un seguace di Oblivion che si unisce al protagonista nelle sue avventure dopo che questi è diventato il grande campione dell'arena Cyrodiil. Seguirà il giocatore incessantemente, rivolgendogli complimenti ed elogi ad ogni possibile opportunità. Una delle personalizzazione disponibili durnate la creazione del personaggio di Starfield è "Hero Worshipped" la cui descrizione recita: "Ti sei guadagnato l'attenzione di un fastidioso ' Fan Adorante' che si presenterà casualmente e blatererà con te incessantemente". Tra i pochi lati positivi, c'è da considerare che il fan adorante farà dei regali al giocatore.

Nell'attesa di conoscere la nuova data di lancio del gioco, attualmente atteso su PC e Xbox Series X|S per un generico 2023, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Starfield.