Starfield: un tour nello spazio in un cosplay di una pirata della Flotta Cremisi

Starfield è stato uno dei giochi più chiacchierati del 2023, vastissimo come lo spazio più profondo, ma non privo di difetti. Sebbene siano passati dei mesi dal rilascio, il titolo pubblicato da Bethesda su PC e Xbox Series X/S può ancora dire la sua, e non solo per il supporto della software house.

Nel 2024 dell'epopea spaziale targata Bethesda arriveranno due grosse novità. La prima è la patch di Starfield che sarebbe dovuta arrivare proprio quest'oggi. Trattasi del primo major update per il titolo, che va a introdurre diverse novità importanti come correzioni e migliorie, e interventi sul comparto grafico. Il prossimo passo sarà poi il supporto alle mod su Starfield, che la community di giocatori attende con molta ansia. Sono infatti già migliaia le mod di Starfield create dall'utenza in attesa del supporto ufficiale. In attesa di novità in merito, torniamo nelle profondità dello spazio con questo cosplay di una pirata della Flotta Cremisi di Starfield.

Esplorando la galassia di Starfield è possibile imbattersi in ben nve fazioni, ognuna delle quali con i propri scopi e missioni. Tra queste, vi è la Flotta Cremisi, un gruppo di pirati spaziali che si contrappone alla UC Sysdef. Si tratta di un'organizzazione criminale che intende appropriarsi di tutto quello che l'universo presenta. Sotto la bandiera della Flotta Cremisi, le navi spaziali pirata terrorizzano i Sistemi Colonizzati. A condividere questa convincente e corsara interpretazione è la cosplayer Madsfive.