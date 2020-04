Starfield: trapela la sequenza iniziale, ma potrebbe essere un fake

Un leak sembra aver svelato la sequenza introduttiva di Starfield, il prossimo grande blockbuster targato Bethesda attualmente in fase di sviluppo insieme a The Elder Scrolls VI.

Purtroppo il video non è troppo esplicito e mostra solamente pochi secondi della presunta sequenza iniziale del gioco, la veridicità del materiale trafugato però è tutta da confermare. La fonte è assolutamente anonima ed il video è stato caricato su un canale YouTube aperto per l'occasione, con due iscritti. La notizia inoltre non è stata rilanciata da alcun insider, se non da Idle Sloth, che però si è rivelato in passato essere ben poco affidabile per quanto riguarda leak e rumor, tendendo a condividere qualsiasi anticipazione senza alcun controllo delle fonti. Da segnalare come il video abbia raggiunto poco meno di 1.500 visualizzazioni, senza alcun commento... decisamente poco, troppo poco per il leak di un progetto così atteso come Starfield.

Annunciato nel 2018 il gioco è scomparso rapidamente dai riflettori, tanto che alcuni insider hanno parlato di una cancellazione di Starfield avvenuta silenziosamente nel 2019, altri invece hanno rilanciato rivelando dettagli su uno sviluppo confusionario e forse poco a fuoco, privo di una direzione ben precisa. Nonostante le voci negative, Starfield sembra essere ancora in lavorazione, probabilmente destinato alle console Next-Gen come PS5 e Xbox Series X... ne sapremo di più nel 2020?