Starfield: trapelano dettagli su quest, meccaniche RPG e longevità

Nonostante sia completamente avvolto nel mistero, Starfield è uno dei giochi più attesi in assoluto. Dopotutto, in cabina di regia ci sono i ragazzi di Bethesda, e tutti sono curiosi di scoprire cosa tireranno fuori dal primo capitolo di un nuovo franchise RPG in salsa sci-fi.

Nonostante le alte sfere continuino a tacere, in rete si stanno facendo largo diversi rumor. Dopo quelli su pianeti esplorabili, razze aliene e periodo di lancio, ne sono spuntati altri ad opera di un presunto insider che ha preferito tacere sulla sua reale posizione lavorativa. Attraverso le pagine di Reddit, ToddIsMyMom (così si fa chiamare) ha assicurato che in Starfield potremo interagire con molte specie aliene diverse nel corso di missioni che ci stupiranno per la loro unicità. Le fetch quest saranno ridotte all'osso, e per la maggior parte del tempo avremo a che fare con delle scelte che ne influenzeranno il prosieguo.

La sfera RPG sarà abbastanza sviluppata da permetterci di mettere a punto build molto diverse per specializzare al meglio il nostro personaggio. Secondo le sue stime, inoltre, l'avventura sarà abbastanza lunga da tenerci impegnati per un tempo compreso tra le 70 e le 120 ore, a patto di esplorare la quasi tutto quello che il gioco avrà da offrire, approfondendo la storia delle diverse fazioni, completando la storia principale e la maggior parte delle quest secondarie, e reclutando tutti i compagni possibili (i servigi di alcuni di essi ci saranno concessi sulla base del rapporto che costruiremo con la rispettiva fazione).

Non sappiamo se tutte queste informazioni sono veritiere o meno, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze e sfruttarle come uno spunto di discussione. Cosa vi aspettate da Starfield?