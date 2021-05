Starfield, trapelano nuove immagini: visuale in prima e terza persona?

Mentre continuiamo ad attendere informazioni ufficiali da parte di Bethesda, in rete stanno circolando una serie di immagini presumibilmente tratte da Starfield, GDR dalle tinte sci-fi annunciato all'E3 2018 e poi letteralmente sparito dalle scene.

A raccoglierle e condividerle è stato ancora una volta Skullzi, content creator e streamer che sta seguendo la lavorazione del gioco molto da vicino. Gli scatti in questione risultano molto interessanti, poiché sembrano confermare la presenza della doppia visuale in prima e terza persona, una consuetudine alla quale i giocatori di The Elder Scrolls e Fallout sono già abituati. Un'occhiata ravvicinata all'HUD, che in parte avevamo già osservato in due immagini trapelate tempo addietro - qui e qui, oltre che in queste concept art - mostra gli indicatori per la Salute e per la Stamina, e l'icona di quello che sembra essere uno shotgun. Spazio anche per una visuale ravvicinata di un pezzo di equipaggiamento, un casco per la precisione, e gli interni di un'installazione spaziale.

Secondo Skullzi, che per l'occasione ha interpellato alcune delle sue fonti, gli scatti sarebbero autentici e provenienti dalla medesima build del 2018 già leakata in passato. Ciò significa che l'attuale Starfield potrebbe essere differente, oltre che maggiormente rifinito. Lo stesso content creator afferma inoltre che il reveal del gioco potrebbe avvenire tra meno di un mese, ossia all'E3 2021, manifestazione per la quale Microsoft e Bethesda hanno già staccato il biglietto. Sarà davvero così? Nessuna di queste informazioni può essere considerata ufficiale, tuttavia a noi i tempi sembrano maturi...