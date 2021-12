Starfield: trapelano in rete nuovi asset estremamente curati di una vecchia build

Sebbene ancora lontano dal suo debutto sul mercato, Starfield è tra i giochi più attesi del 2022 dai giocatori Xbox. Di recente Todd Howard ha assicurato grandi progressi nello sviluppo di Starfield, e tutto farebbe quindi pensare che l'opera Bethesda non mancherà l'appuntamento fissato per il prossimo 11 novembre su PC e Xbox Series X/S.

In attesa di rivedere nuovamente in azione il promettente Action/RPG a tinte sci-fi, in rete sono trapelate nuove immagini riguardanti vecchie build del gioco: in verità si tratta di semplici immagini relative ad asset utilizzati nelle prima fasi di sviluppo risalenti al 2018 e di conseguenza non indicative del prodotto finale o delle fasi di sviluppo più avanzate, che ci mostrano nel dettaglio la cura risposta nei particolari di ogni elemento utilizzato dagli sviluppatori, anche quelli puramente scenici come l'enorme cupola d'oro che compare in una delle foto.

Da allora, Starfield ha compiuto importanti passi avanti nella sua creazione e promette di rivelarsi vastissimo in termini di contenuti. Un recente artwork di Starfield ci ha mostrato una misteriosa caverna dal design evocativo, ma tra gli scenari non mancherà nemmeno una giungla extraterrestre, oltre a numerosi pianeti da esplorare, come già confermato in passato da Bethesda.

Quanto sono alte le vostre aspettative su Starfield?