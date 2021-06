Starfield si trasforma in un cabinato arcade: ecco le spettacolari immagini

Starfield si farà attendere ancora a lungo: l'esclusiva Microsoft mostrata durante l'E3 2021 non farà il suo esordio su PC e Xbox Series X/S prima dell'11 novembre 2022. Ma tanti sono già rimasti stregati dal nuovo kolossal sci-fi di Bethesda e c'è chi si è spinto fino a creare un apposito coin-op da sala giochi.

L'account Twitter del podcast CHAD: A Fallout 76 Story ha infatti pubblicato le immagini relativa a un cabinato interamente basato su Starfield, curato in ogni minimo particolare e con tanto musica e logo in stile anni '80 per il gioco, mostrato sul display del macchinario. Tra gli altri dettagli la presenza di un ulteriore logo, quello della stessa Bethesda Softworks risalente al 1986, per un lavoro che sembra a tutti gli effetti un tuffo nel passato. L'idea è realizzata con una cura e una dedizione tale che anche Bethesda in persona è rimasta stupita dal risultato finale.

Viene quasi da chiedersi come sarebbe davvero stato Starfield se fosse stato concepito in versione arcade: un cabinato così sgargiante e curato in ogni particolare, joystick incluso, non sarebbe di certo passato inosservato. Tornando al presente, potete leggere la nostra anteprima di Starfield per scoprire tutte le nostre sensazioni sul promettente Action/RPG spaziale, distante ancora un anno e mezzo dal suo debutto sul mercato. Avete inoltre letto che le musiche di Starfield saranno realizzate da Inon Zur?