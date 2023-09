Starfield: quali sono i tratti migliori da scegliere?

Alla fine della fase di creazione del protagonista di Starfield vi verrà chiesto di selezionare i Tratti, caratteristiche opzionali che possono influenzare il gioco in svariati modi. Scopriamo come funzionano i Tratti e quali sono quelli più utili.

Come funzionano i Tratti

Quella dei Tratti è una particolare meccanica di Starfield, grazie alla quale i giocatori possono attivare sin dalla fase di creazione del personaggio un massimo di tre caratteristiche peculiari che comportano bonus e malus per il protagonista. A differenza del Background, che ha effetti permanenti, i Tratti possono essere disattivati nel corso dell'avventura: in alcuni casi basterà eliminare un personaggio (Fan Adorante), in altri sarà sufficiente pagare una taglia (Ricercato), ma ogni Tratto può essere rimosso e se ne possono poi attivare altri tramite quest speciali.

Tutti i Tratti di Starfield

Ecco di seguito l'elenco completo dei Tratti che si possono selezionare nella schermata di creazione del personaggio di Starfield:

Aguzzino: Raddoppia il costo di assunzione di tutti i membri dell'equipaggio, ma se le competenze degli NPC arruolati sono elevate, i sistemi si riparano in autonomia quando la loro salute scende al di sotto del 50%

Raddoppia il costo di assunzione di tutti i membri dell'equipaggio, ma se le competenze degli NPC arruolati sono elevate, i sistemi si riparano in autonomia quando la loro salute scende al di sotto del 50% Casa da sogno: Il protagonista possiede una casa lussuosa e personalizzabile su un pianeta tranquillo, ma deve pagare un mutuo da 125.000 crediti

Il protagonista possiede una casa lussuosa e personalizzabile su un pianeta tranquillo, ma deve pagare un mutuo da 125.000 crediti Cose da figli: I genitori del protagonista sono ancora in vita ed è possibile far loro visita in qualsiasi momento. Tutto questo, però, comporterà che il 2% dei Crediti in possesso del personaggio finiscano nelle tasche dei due anziani

I genitori del protagonista sono ancora in vita ed è possibile far loro visita in qualsiasi momento. Tutto questo, però, comporterà che il 2% dei Crediti in possesso del personaggio finiscano nelle tasche dei due anziani DNA alieno: Aumenta la quantità di partenza di salute ed ossigeno, ma riduce gli effetti curativi di consumabili e cibo

Aumenta la quantità di partenza di salute ed ossigeno, ma riduce gli effetti curativi di consumabili e cibo Educazione Illuminata: Garantisce l'accesso ad uno speciale baule pieno di oggetti alla Casa degli Illuminati di Nuova Atlantide, ma fa perdere l'accesso al baule del Sanctum Universum (non può essere combinato con altri Tratti religiosi)

Garantisce l'accesso ad uno speciale baule pieno di oggetti alla Casa degli Illuminati di Nuova Atlantide, ma fa perdere l'accesso al baule del Sanctum Universum (non può essere combinato con altri Tratti religiosi) Educazione Universale: Garantisce l'accesso ad uno speciale baule pieno di oggetti al Sanctum Universum di Nuova Atlantide, ma fa perdere l'accesso al baule della Casa degli Illuminati (non può essere combinato con altri Tratti religiosi)

Garantisce l'accesso ad uno speciale baule pieno di oggetti al Sanctum Universum di Nuova Atlantide, ma fa perdere l'accesso al baule della Casa degli Illuminati (non può essere combinato con altri Tratti religiosi) Empatia: Ogni volta che si compie un'azione, si ottiene un potenziamento o un depotenziamento dell'efficacia in combattimento del Compagno, in base al fatto che abbia apprezzato o meno il gesto

Ogni volta che si compie un'azione, si ottiene un potenziamento o un depotenziamento dell'efficacia in combattimento del Compagno, in base al fatto che abbia apprezzato o meno il gesto Eroe venerato: Il Fan Adorante sarà il vostro stalker, ma si unirà al vostro equipaggio e di tanto in tanto vi farà dei regali

Il Fan Adorante sarà il vostro stalker, ma si unirà al vostro equipaggio e di tanto in tanto vi farà dei regali Estroversione: Riduce il consumo di ossigeno in presenza di un Compagno, ma lo aumenta quando si è da soli (non combinabile con Introversione)

Riduce il consumo di ossigeno in presenza di un Compagno, ma lo aumenta quando si è da soli (non combinabile con Introversione) Introversione: Riduce il consumo di ossigeno quando si è da soli, ma lo aumenta in presenza di un Compagno (non combinabile con Estroversione)

Riduce il consumo di ossigeno quando si è da soli, ma lo aumenta in presenza di un Compagno (non combinabile con Estroversione) Origini UC: Sblocca opzioni di dialogo speciali per l'Unione Coloniale e ricompense migliori per alcune quest della fazione. Allo stesso tempo, però, aumenta le taglie sui crimini delle altre fazioni (non si può combinare con altri Tratti di fedeltà ad una fazione)

Sblocca opzioni di dialogo speciali per l'Unione Coloniale e ricompense migliori per alcune quest della fazione. Allo stesso tempo, però, aumenta le taglie sui crimini delle altre fazioni (non si può combinare con altri Tratti di fedeltà ad una fazione) Radici Freestar: Sblocca opzioni di dialogo speciali per il Collettivo Freestar e ricompense migliori per alcune quest della fazione. Allo stesso tempo, però, aumenta le taglie sui crimini delle altre fazioni(non si può combinare con altri Tratti di fedeltà ad una fazione)

Sblocca opzioni di dialogo speciali per il Collettivo Freestar e ricompense migliori per alcune quest della fazione. Allo stesso tempo, però, aumenta le taglie sui crimini delle altre fazioni(non si può combinare con altri Tratti di fedeltà ad una fazione) Ratto di Neon: Sblocca opzioni di dialogo speciali e ricompense migliori per alcune quest su Neon. Allo stesso tempo, però, aumenta le taglie sui crimini delle altre fazioni (non si può combinare con altri Tratti di fedeltà ad una fazione)

Sblocca opzioni di dialogo speciali e ricompense migliori per alcune quest su Neon. Allo stesso tempo, però, aumenta le taglie sui crimini delle altre fazioni (non si può combinare con altri Tratti di fedeltà ad una fazione) Ricercato: Il protagonista ha una taglia sulla testa e ogni tanto verrà attaccato da gruppi di mercenari armati, ma infligge danni aumentati quando la salute è bassa

Il protagonista ha una taglia sulla testa e ogni tanto verrà attaccato da gruppi di mercenari armati, ma infligge danni aumentati quando la salute è bassa Spaziale: Salute e ossigeno aumentano quando il protagonista è tra le stelle, ma diminuiscono sulla superficie (non si può combinare con Terraferma)

Salute e ossigeno aumentano quando il protagonista è tra le stelle, ma diminuiscono sulla superficie (non si può combinare con Terraferma) Spire del Serpente: Il protagonista ha una dipendenza da Gravisalto, che garantisce un aumento temporaneo di salute e ossigeno. Se non si eseguono Gravisalti costantemente, però, questi due valori calano

Il protagonista ha una dipendenza da Gravisalto, che garantisce un aumento temporaneo di salute e ossigeno. Se non si eseguono Gravisalti costantemente, però, questi due valori calano Terraferma: Salute e ossigeno aumentano quando il protagonista è sulla superficie, ma diminuiscono nello spazio (non si può combinare con Spaziale)

Quali sono i Tratti migliori di Starfield?

Il primo Tratto che consigliamo ai giocatori di Starfield è sicuramente Ricercato. A meno che non odiate gli scontri a fuoco, grazie a questa caratteristica aggiuntiva avrete l'opportunità di combattere più spesso e di far fuori nemici che non sono così tosti: questo significa che è un modo perfetto per accumulare esperienza in Starfield, senza contare il loot che può essere scambiato con un bel po' di Crediti. Dal momento che la maggior parte del gioco la si trascorre sulla superficie dei pianeti, anche Terraferma può essere un'ottima scelta, così da avere maggiori probabilità di sopravvivere agli scontri a fuoco e più ossigeno per correre. Il terzo Tratto da usare potrebbe essere legato ai Compagni, dal momento che questi personaggi staranno quasi sempre al vostro fianco (sempre che lo vogliate). Con Estroverso potete avere più ossigeno in presenza di questi alleati, invece con Empatia potete renderli più forti, anche se in questo caso dovrete pensare bene a come agire per non ottenere l'effetto contrario.

