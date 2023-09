Starfield ha troppi caricamenti? Alcuni giocatori non sono contenti

Starfield è capace di ammaliare i giocatori che si immergono nel suo sconfinato universo, tuttavia per compiere i continui viaggi nei panni del nostro esploratore spaziale è necessario tollerare un numero non trascurabile di caricamenti.

A poche ore dal lancio dell'accesso anticipato ottenibile tramite il preorder della Premium Edition, giocatori hanno espresso le loro perplessità in merito al numero di schermate di caricamento che bisogna attendere per potersi spostare da una parte all'altra del mondo di gioco.

"All'inizio gli ho dato il beneficio del dubbio, ma non mi aspettavo che ci fossero così tante schermate di caricamento e ho pensato che con quelle esistenti sarebbero quantomeno stati creativi su come realizzarle", dice l'utente reddit daedelus82 che ha persino elencato punto per punto tutte le occasioni in cui bisogna obbligatoriamente rimanere in attesa in Starfield

Sali sulla nave (schermata di caricamento)

Vai in orbita (schermata di caricamento)

Seleziona un punto in cui andare (schermata di caricamento)

Non c'è animazione dell'iperguida o altro che dia la sensazione del viaggio, svanisce semplicemente a schermo nero e appari a destinazione fermo.

Seleziona il luogo in cui atterrare (schermata di caricamento)

Entra in un edificio (schermata di caricamento)

Cammina per alcune stanze nell'edificio (un'altra schermata di caricamento)

Secondo l'utente in questione, che gioca da PC con 16 core, 32 GB RAM e NVMe, non sono i tempi di caricamento in sé a rappresentare il problema (questi sono rapidi come confermato nelle prime analisi tecniche di Starfield), ma il loro susseguirsi costante che rovina il senso di immersione. Diversi giocatori hanno commentato il post, condividendo le criticità esposte dall'utente. Voi cosa ne pensate? Sono davvero troppi i caricamenti nel GDR Sci-Fi di Bethesda?

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione in corso di Starfield.