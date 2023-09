Starfield tutti i trucchi: crediti infiniti, aumenti di livello e immortalità

Come tutti i giochi Bethesda Game Studios, anche Starfield permette ai giocatori PC di accedere alla console dei comandi, grazie alla quale è possibile immettere una quantità spropositata di codici che attivano trucchi o altre funzionalità particolari.

Tutti i trucchi più importanti

Player.AddItem (codice oggetto) (quantità): aggiunge all'inventario una determinata quantità di oggetti, che siano essi Crediti, armature, munizioni o altre risorse

aggiunge all'inventario una determinata quantità di oggetti, che siano essi Crediti, armature, munizioni o altre risorse Player.RemoveAllItems: ripulisce completamente l'inventario del personaggio, che si svuoterà all'istante

ripulisce completamente l'inventario del personaggio, che si svuoterà all'istante Player.AddPerk (ID del perk): assegna al personaggio il perk legato all'ID

assegna al personaggio il perk legato all'ID Player.SexChange: modifica il sesso del protagonista, così da diventare uomo o donna

modifica il sesso del protagonista, così da diventare uomo o donna ShowLooksMenu Player: apre la schermata di creazione del personaggio, così da cambiarne l'estetica, il background e i tratti

apre la schermata di creazione del personaggio, così da cambiarne l'estetica, il background e i tratti Player.SetLevel (numero): modifica il livello del personaggio

modifica il livello del personaggio Player .ResetHealth: ripristina i punti salute del protagonista

ripristina i punti salute del protagonista Player .SetRace (ID della razza): permette di modificare la razza d'appartenenza del protagonista

permette di modificare la razza d'appartenenza del protagonista Player .PlaceAtMe (ID dell'oggetto) (quantità) (rarità) si può far apparire dal nulla un oggetto o un personaggio

si può far apparire dal nulla un oggetto o un personaggio Player .MoveTo (ID di un oggetto, un NPC o una quest): teletrasporta il giocatore verso un oggetto o una missione, a patto di conoscerne l'identificativo

teletrasporta il giocatore verso un oggetto o una missione, a patto di conoscerne l'identificativo ToggleGodMode: il protagonista diventa immune ai danni

il protagonista diventa immune ai danni ToggleImmortalMode: il personaggio può subire danno, ma non può morire

il personaggio può subire danno, ma non può morire ToggleCollision: attiva la modalità noclip, così da poter attraversare pareti e oggetti

attiva la modalità noclip, così da poter attraversare pareti e oggetti ShowAllMapMarkers enable: attiva tutti gli indicatori sulla mappa

attiva tutti gli indicatori sulla mappa ShowAllMapMarkers disable: rimuove tutti gli indicatori sulla mappa

rimuove tutti gli indicatori sulla mappa SetCameraFOV (valore FOV in terza persona) (valore FOV in prima persona) : consente di modificare il FOV (field of view) sia in prima che in terza persona

consente di modificare il FOV (field of view) sia in prima che in terza persona ToggleMenus: disattiva o riattiva l'interfaccia

disattiva o riattiva l'interfaccia Screenshot: cattura uno screenshot

cattura uno screenshot SQT: acronimo di Show Quest Target, questo comando permette di scoprire tutti gli ID legati alle quest in corso, così da poterli utilizzare in combinazione con altri comandi

acronimo di Show Quest Target, questo comando permette di scoprire tutti gli ID legati alle quest in corso, così da poterli utilizzare in combinazione con altri comandi CompleteQuest (ID della quest): completa istantaneamente la quest indicata

completa istantaneamente la quest indicata ResetQuest (ID della quest) : permette di resettare una quest, così da poterla rigiocare

permette di resettare una quest, così da poterla rigiocare CAQS: è un acronimo che sta per Complete All Quests e, pertanto, la sua attivazione fa sì che tutte le missioni vengano completate, aggiungendo all'inventario del personaggio tutti gli oggetti chiave. Per via della sua complessità, questo comando tende a mandare in tilt il gioco e la sua esecuzione potrebbe far chiudere l'app

è un acronimo che sta per Complete All Quests e, pertanto, la sua attivazione fa sì che tutte le missioni vengano completate, aggiungendo all'inventario del personaggio tutti gli oggetti chiave. Per via della sua complessità, questo comando tende a mandare in tilt il gioco e la sua esecuzione potrebbe far chiudere l'app Kill: attivando il comando mentre si inquadra un NPC o un nemico, la sua salute verrà settata sul valore 0, facendolo morire

attivando il comando mentre si inquadra un NPC o un nemico, la sua salute verrà settata sul valore 0, facendolo morire Resurrect: attivando il comando mentre di inquadra un personaggio morto, questo tornerà magicamente in vita

attivando il comando mentre di inquadra un personaggio morto, questo tornerà magicamente in vita KillAll: questo comando farà morire qualsiasi NPC non essenziale nell'area attualmente caricata

questo comando farà morire qualsiasi NPC non essenziale nell'area attualmente caricata SpawnDupe: crea un doppione dell'oggetto o dell'NPC inquadrato

crea un doppione dell'oggetto o dell'NPC inquadrato Unlock : sblocca immediatamente una serratura

: sblocca immediatamente una serratura Clear: ripulisce la console dei comandi da tutti i vecchi messaggi

Come usare i trucchi in Starfield

Utilizzare i trucchi in Starfield è davvero semplice, dal momento che tutto avviene tramite l'ausilio della console dei comandi. È sufficiente premere il tasto della tastiera (quello a sinistra del numero 1, sopra Tab) per far apparire a schermo la console. A questo punto, occorre inserire uno dei comandi in elenco sopra e infine premere invio affinché l'istruzione si concretizzi. Alcuni comandi consistono nell'immissione di una sola parola, altri necessitano invece di dettagli aggiuntivi che abbiamo segnato tra parentesi. Per aiutarvi nell'attivazione di questi comandi, prendiamo in esempio il primo codice, così da spiegarvi come fare per ottenere Crediti infiniti. Il comando in questo caso è Player.AddItem (codice oggetto) (quantità). Dal momento che il codice identificativo dei Crediti è 0000000F, possiamo aggiungere 10.000 Crediti all'inventario eseguendo il comando Player.AddItem 0000000F 10000, ovviamente senza le parentesi.

Ci sono conseguenze se si usano i trucchi?

Abilitando i trucchi in Starfield è molto probabile che andrete a disattivare gli Obiettivi, che non verranno quindi più sbloccati su quel salvataggio. Occorre inoltre precisare che molti comandi possono alterare il funzionamento del gioco e causare problemi di varia natura, tra i quali crash e corruzione dei salvataggi. Prima di utilizzarli, quindi, assicuratevi di avere un backup dei progressi.

Non dimenticate di dare un'occhiata anche alla guida con i consigli su come attivare il cross-save tra PC e Xbox Series X|S in Starfield.