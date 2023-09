Starfield: tutti i trucchi per guadagnare esperienza velocemente

Se state giocando a Starfield e volete rendere più forte il vostro personaggio, l’unico modo che avete è accumulare grosse quantità di esperienza: solo così è possibile ottenere i punti abilità con cui accedere a nuovi potenziamenti. Ma quali sono i metodi per accumulare tanti XP in poco tempo?

Come si ottiene esperienza in Starfield

Prima di darvi qualche consiglio su come velocizzare la progressione in Starfield, è bene precisare che nel titolo Bethesda Game Studios si ottengono punti esperienza quasi ad ogni azione. Dalla scoperta di un nuovo punto d’interesse all’eliminazione di un nemico, passando per il completamento delle missioni: qualsiasi cosa facciate farà spuntare a schermo il piccolo banner bianco che, poco sotto al mirino, segnala quanti punti esperienza vi sono appena stati assegnati. Sebbene la progressione sia costante grazie al modo in cui è strutturato il gioco, esistono alcuni trucchetti che vi consentiranno di aumentare temporaneamente il numero di punti esperienza ottenuti o di compiere azioni che ne conferiscono grosse quantità.

Bonus riposo

Una delle meccaniche di Starfield che non dovreste sottovalutare è quella del Bonus Riposo, che potrebbe facilmente sfuggirvi. Facendo un pisolino in un letto come quello della navicella che vi verrà assegnata nelle primissime fasi dell’avventura, si attiverà un buff della durata di 24 ore (stiamo parlando del tempo in gioco, non di 24 ore reali), durante le quali otterrete il 10% di esperienza in più. È possibile verificare se tale bonus sia attivo o meno nella schermata Stato, sul lato destro. Volendo poi aumentare ulteriormente la percentuale del bonus, si può ricorrere all'uso di consumabili come il tè alieno, sebbene in questi casi il contributo sul buff sia molto più piccolo.

Scansione dei pianeti gassosi

Fra le tante fonti di punti esperienza troviamo anche il completamento delle scansioni di un pianeta, ma tale processo potrebbe essere lungo e noioso, poiché dovrete prima usare lo scanner sul pianeta e poi scendere sulla sua superficie per tutte le rilevazioni. Se però il corpo celeste analizzato è gassoso, sarà sufficiente una scansione superficiale affinché si ottengano i punti esperienza: su questo genere di pianeti è impossibile atterrare e basta analizzarli dalla navicella per completarli al 100%.

Abbordaggio delle navi

Durante i vostri viaggi in nave vi capiterà sicuramente di subire un attacco da parte da un veicolo nemico. Se l’istinto vi spingerà a far esplodere i cattivoni di turno, sarebbe preferibile agire diversamente per massimizzare il quantitativo di XP e bottino ottenuto in momenti come questo. La tecnica migliore è quella di danneggiare in modo serio la nave nemica e poi avvicinarsi ad essa per abbordarla: a questo punto potete entrare al suo interno, fare piazza pulita dell’equipaggio e poi prendere il controllo del mezzo per andare a venderlo. Ciascuna di queste azioni vi garantirà punti esperienza extra e anche un po’ di Crediti.

Tratto Ricercato

Un ultimo consiglio è quello di attivare il tratto Ricercato durante la schermata di creazione del personaggio in Starfield. Fin quando questa caratteristica è attiva (è possibile disattivarla con 3.000 Crediti), verranno a farvi visita regolarmente piccoli gruppi di mercenari. Sebbene per qualcuno tale modificatore sia uno svantaggio, per altri può trattarsi di un’opportunità: eliminando questi aggressori otterrete esperienza e anche equipaggiamento da rivendere al miglior offerente.

