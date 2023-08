Starfield, le ultime da Steam EULA: il Creation Club potrebbe fare il suo ritorno

L'ultimo periodo non è stato affatto semplice per la prossima produzione targata Bethesda: dopo essere spuntata in rete la lista completa di tutti gli obiettivi di Starfield, negli ultimi giorni si sono susseguiti una serie di spoiler che potrebbero compromettere l'esperienza di gioco degli utenti, qualora quest'ultimi dovessero incapparvi.

Starfield è stato colpito ancora dai leak nella giornata di ieri e, a distanza di meno di ventiquattr'ore, si torna a parlare di ulteriori dettagli emersi non in via ufficiale: secondo gli ultimi aggiornamenti da Steam EULA - End User Licence Agreement, ossia il contratto di licenza con l'utente - in Starfield potrebbe fare il suo ritorno il Creation Club. Ci si riferisce, nel dettaglio, alla piattaforma interna al gioco nella quale vengono raccolti tutta una serie di contenuti prodotti dalla stessa Bethesda e/o dagli utenti della community per ampliare l'offerta contenutistica del gioco.

Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale ma, se quanto emerso di recente dovesse rivelarsi veritiero, anche Starfield seguirà le orme di Fallout 4 e Skyrim in termini di Mod e di immersività dell'avventura, grazie all'ampio supporto dei videogiocatori di tutto il mondo. Si attendono quindi delle risposte da parte del team di sviluppo, nel desiderio che possa essere confermata l'importante introduzione per l'IP degli Xbox Studios in uscita in esclusiva su Xbox e PC.