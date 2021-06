Starfield: nell'ultimo video si intravede la Collector's Edition?

A poco più di un giorno dall'annuncio della data d'uscita di Starfield alla conferenza Microsoft x Bethesda dell'E3 2021, pare che i creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim abbiano nascosto degli indizi sulla Collector's Edition del gioco in un filmato.

Poche ore fa, infatti, è apparso in rete un "dietro le quinte" di Starfield che non solo mette in evidenza numerosi artwork del titolo, ma potrebbe aver mostrato con largo anticipo alcuni dei contenuti dell'edizione limitata del gioco. Nella seconda metà del filmato possiamo vedere una sorta di box di colore bianco che riprende lo stile della strumentazione presente a bordo della nave spaziale mostrata nel trailer, al cui interno si trova uno splendido orologio. Secondo i fan, questi fotogrammi non sono altro che una specie di teaser dell'annuncio vero e proprio della Collector's Edition, che potrebbe includere la particolare scatola e avere come contenuto principale l'orologio.

Prima di lasciarvi alle immagini che mostrano i possibili oggetti della versione speciale del titolo Bethesda, vi ricordiamo che la sua data d'uscita è fissata al prossimo 11 novembre 2022 in esclusiva su PC e Xbox Series X|S. Il gioco Bethesda sarà inoltre incluso sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.