Starfield è un universo di easter egg! Ecco le prime scoperte della community

Gli oltre mille pianeti alieni esplorabili di Starfield celano un'infinità di misteri, dalle immancabili citazioni di vecchi giochi Bethesda (ma non solo) a importanti riferimenti alla realtà: ecco i primi segreti scoperti dai fan che stanno esplorando i mondi della space opera di Todd Howard e compagni.

Vera e propria cifra stilistica di ogni progetto firmato da Bethesda Game Studios e da tutte le sussidiarie di ZeniMax, gli easter egg non potevano di certo mancare in quello che, a detta dello stesso Howard, è il videogioco più ambizioso di Bethesda Softworks.

A sottolinearlo, d'altronde, sono stati gli stessi autori di Fallout 4 e Skyrim nel corso dell ricchissimo Starfield Direct di giugno, basti citare in tal senso l'esilarante scena con protagonista il Fan Adorante, vecchia conoscenza degli appassionati di Oblivion. Partiamo allora dal ritorno del fastidioso Adoring Fan in Starfield per passare in rassegna le scoperte compiute da chi, in questi giorni, sta iniziando la propria avventura spaziale partecipando all'Early Access del GDR sci-fi destinato ad approdare il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Da Oblivion con furore: il Fan Adorante

L'irritante PNG dalla chioma bionda interpretato da Craig Sechler è tornato, e non ha la benché minima intenzione di abbandonarci. Scegliendo l'apposito Tratto in fase di creazione del protagonista, i giocatori possono interagire con questo personaggio secondarie e rivivere le emozioni provate esplorando Tamriel nell'universo fantasy di Oblivion.



Superato il fastidio del primo incontro tra le arcologie che imperlano lo skyline di Nuova Atlantide, il Fan Adorante dimostra di essere ben più di un semplice easter egg: il PNG entrerà infatti a pieno titolo nell'avventura fantascientifica per dispensare consigli (rigorosamente non richiesti), complimenti sperticati e, soprattutto, regali per gli intrepidi esploratori che dovranno sopportarlo nel corso del viaggio.

Mission to Mars

Sin dalle battute iniziali della campagna principale è possibile esplorare Marte, il primo pianeta citato da Bethesda nella cronologia ufficiale degli eventi di Starfield: d'altronde, sarà proprio dal Pianeta Rosso che partirà il viaggio intrapreso dalla razza umana per colonizzare il cosmo.



Non c'è da sorprendersi, quindi, se gli artisti digitali al seguito di Todd Howard hanno tratto spunto dalla storia dell'esplorazione spaziale per rendere omaggio ai rover Spirit, Opportunity e Curiosity: i relitti dei tre rover della NASA sono stati ricreati sin nei minimi particolari come muti testimoni dei primi passi compiuti dai terrestri nella colonizzazione del Sistema Solare (e oltre).

Una nuova casa tra le stelle

Nella cronistoria di Starfield, il nuovo fulcro della civiltà umana è rappresentato da Alfa Centauri: il centro nevralgico dell'Unione Coloniale raccoglie l'eredità spirituale, culturale, storica e tecnologica della Terra. Ciascuno dei pianeti che orbitano attorno alla 'vicina galattica' del Sole, non a caso, rimanda agli eroi dell'esplorazione spaziale:

Kalpana Chawla, la prima donna astronauta di origini indiane

Yuri Gagarin, il primo uomo ad andare nello spazio

Mae Jemison, la prima donna di colore nello spazio

John Olivas, veterano del programma spaziale Shuttle

Echi di The Elder Scrolls

Potevano mai mancare gli easter egg di The Elder Scrolls? Non è ancora chiaro il numero esatto di riferimenti all'iconica serie GDR fantasy di Bethesda, ma a giudicare dalle scoperte effettuate dai fan di Starfield nelle prime ore di gioco è facile ipotizzare la presenza di tantissimi segreti legati, appunto, a TES, al suo immaginario videoludico e ai suoi eroi più celebrati.



Dalle incisioni decorative che rimandano alle mappe di Hammerfell, High Rock ed Iliac Bay alle piante di Nirnroot coltivate dai botanici di un'arca spaziale alla deriva nel cosmo, i patiti di Morrowind, Oblivion, Skyrim e The Elder Scrolls Online vivranno un costante senso di déjà vu. Sapevate che in Starfield ci sarà anche uno dei meme più famosi di Skyrim? Ci riferiamo ovviamente alla 'freccia nel ginocchio', una citazione che Bethesda riprende ed eleva ad elemento canonico dell'universo sci-fi di Starfield attraverso una delle toppe spaziali che caratterizzano il sistema di abilità.