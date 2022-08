Starfield su Unreal Engine 5? Il sogno s'avvera col livello fan made di Pasquale Scionti

L'esperto 3D Artist italiano Pasquale Scionti, ex Ninja Theory attualmente in forze presso Torn Banner Studios (Chivalry 2) trae ispirazione da Starfield per reimmaginare il kolossal Bethesda su Unreal Engine 5 in uno spettacolare livello fan made.

Il nuovo progetto di Scionti abbraccia le atmosfere sci-fi del prossimo gioco di ruolo free roaming degli autori di Fallout 4 e The Elder Scrolls V Skyrim per darci modo di sognare, appunto, l'ipotetico aspetto di Starfield sull'ultima iterazione del motore grafico di Epic Games.

Lo scenario a tema Starfield ricreato dall'esponente degli studi Torn Banner mette in luce la pluriennale esperienza di Scionti e, ovviamente, la grande versatilità degli strumenti di sviluppo integrati in UE5, come il sistema che gestisce dinamicamente la nebbia volumetrica in funzione dell'illuminazione diurna e il middleware Nanite che promette di migliorare le prestazioni nelle scene con modelli poligonali estremamente ricchi di dettagli (come quelli generati in fotogramettria da Quixel).

Nel lavoro di Scionti viene utilizzata anche Lumen, l'ormai celebre tecnologia di Epic che promette di offrire un'illuminazione dinamica realistica senza il dispendio di risorse delle tecniche Ray Tracing più "impattanti".

Prima di lasciarvi al video del progetto UE5 di Pasquale Scionti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi il compositore Inon Zur ha riferito che Starfield sarà molto vasto e con tematiche esistenziali.