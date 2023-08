Starfield: qualcuno ha usato l'editor per creare Todd Howard, è identico!

Dal momento che in Starfield i giocatori potranno creare il loro esploratore dello spazio attraverso un approfondito editor, sappiamo già che in prossimità del lancio del gioco assisteremo alle creazioni più bizzarre. In attesa dell'arrivo del titolo Bethesda sugli scaffali, una di queste è già spuntata sui social.

L'insider The Snitch, uno dei personaggi più conosciuti tra i videogiocatori per le sue criptiche anticipazioni che si dimostrano sempre affidabili, ha deciso di condividere su Twitter un'immagine alquanto bizzarra. Sembrerebbe che l'utente abbia messo le mani su una copia review del gioco e si sia divertito ad utilizzare l'editor del protagonista per creare una versione virtuale di Todd Howard, il popolare game director presso i Bethesda Game Studios.

Oltre a strappare un sorriso, questa immagine in bassa definizione ci permette anche di comprendere quelle che sono le potenzialità dello strumento fornito ai giocatori. A giudicare dai risultati ottenuti nella riproduzione del volto dello sviluppatore, possiamo ipotizzare che l'editor di Starfield sia ricco di opzioni che consentiranno agli appassionati di sbizzarrirsi con creazioni di ogni tipo e siamo sicuri che non manchi molto all'arrivo dei tutorial per creare personaggi famosi o protagonisti di film, videogiochi e anime.

Prima di lasciarvi allo screenshot, vi ricordiamo che Starfield non supporterà il DLSS, almeno stando agli ultimi leak.