Starfield uscirà il 12 aprile? I fan provano ad indovinare la data di lancio

Tramite la pagina del supporto ufficiale abbiamo ricevuto conferma che Starfield uscirà nella prima metà del 2023 esclusivamente su PC Windows e console Xbox Series X|S. Evidentemente un'informazione che non basta ai fan, che hanno provato ad indovinare l'esatta data di lancio della space opera di Bethesda.

Inizialmente atteso per l'11 novembre del 2022, Starfield è stato rimandato ad una generica prima metà di quest'anno. Dal momento che Bethesda è solita scegliere giorni particolari per il lancio dei suoi titoli (Starfield era previsto a 11 anni esatti da Skyrim), i giocatori stanno cercando di capire a quale data potrebbe star puntando la compagnia di Microsoft.

L'ipotesi più accreditata del momento vorrebbe Starfield in arrivo il 12 aprile, ovvero in coincidenza con la Giornata Internazionale del Viaggio dell'Uomo nello Spazio. Si tratterebbe di una ricorrenza particolarmente azzeccata per un gioco che promette di lasciarci viaggiare in un universo sconfinato costellato di oltre 1.000 pianeti.

Un'altra data papabile è quella del 23 marzo, che fungerebbe da omaggio all'operazione Gemini 3, primo volo spaziale effettuato dagli Stati Uniti d'America con una capsula con un equipaggio composto da due persone, che servì da preparazione per il ben più noto programma Apollo con cui si arrivò sulla Luna.

Naturalmente sono soltanto ipotesi e speculazioni che non hanno trovato alcun riscontro ufficiale al momento. Nell'attesa di saperne di più direttamente da Bethesda, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Starfield per ulteriori approfondimenti sulla nuova IP degli autori di The Elder Scrolls.