Starfield uscirà nel 2021? Assolutamente no secondo Jason Schreier

Se Jeff Grubb e Tom Warren danno per certa una uscita di Starfield nel corso dell'anno, non è dello stesso avviso Jason Schreier, il quale si dice convinto che il gioco Bethesda non arriverà nel 2021.

Rispondendo a una serie di domande su Reddit in una sessione AMA per promuovere il suo nuovo libro, il giornalista di Bloomberg (ex Kotaku) ha risposto con un secco "no" alla possibilità di vedere Starfield entro la fine del 2021.

Schreier va quindi in controtendenza rispetto al parere di altri insider e giornalisti del settore come i già citati Jeff Grubb di VentureBeat e Tom Warren di The Verge, i quali invece sono convinti che il gioco arriverà quest'anno, anche se c'è da dire che nessuno ha delle prove concrete in merito.

Sempre stando ad altri rumor Starfield sarà il protagonista dell'E3 di Bethesda con la compagnia che punterà forte sul gioco, con un presentazione in grande stile in vista del lancio previsto per l'autunno, come successo nel caso di Fallout 4, presentato e uscito nel giro di una manciata di mesi.

Si tratta però come detto di semplici voci di corridoio e per quanto i personaggi coinvolti siano assolutamente autorevoli al momento non ci sono notizie certe di alcun tipo sulla data di uscita di Starfield.