Starfield uscirà all'inizio del 2022 secondo un nuovo report

Si continua a parlare del prossimo attesissimo gioco di Bethesda e dopo aver confermato che Starfield uscirà in esclusiva su Xbox e PC, Jeff Grubb si spinge oltre accennando ad un rinvio del gioco, che potrebbe non uscire a fine anno come inizialmente previsto.

Lo stesso Grubb in passato ha dichiarato più volte che senza alcun dubbio Starfield sarebbe previsto per l'autunno 2021 con una presentazione in programma questa estate (probabilmente all'E3 di giugno). A quanto pare però i piani sono cambiati e Starfield sarebbe ora in rampa di lancio per il Q1 2022, ovvero con uscita prevista per il primo trimestre del prossimo anno.

Microsoft avrebbe già acquistato spazi pubblicati per promuovere Starfield tra l'autunno e l'inverno, l'uscita però non avverrà a Natale ma trova sempre più riscontro l'ipotesi di un rinvio interno con il lancio ora programma per i primi mesi del 2022, presumibilmente a febbraio o marzo, comunque prima della chiusura dell'anno fiscale prevista per il 31 marzo 2022.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa che Microsoft e Bethesda tolgano ufficialmente i veli ad uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, da tempo oggetto di rumor, leak e speculazioni.