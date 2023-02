Starfield potrebbe uscire a giugno: le nuove informazioni di Jez Corden

Continuano le speculazioni sulla data d'uscita di Starfield, attesissimo RPG inizialmente previsto nel mese di novembre 2022 e poi posticipato in una data non meglio specificata della prima metà del 2023. Ad alimentarle è il silenzio prolungato di Microsoft e Bethesda, le quali nel frattempo stanno preparando un evento a tema per le prossime settimane.

In attesa dello showcase chiarificatore, che secondo dei rumor potrebbe andare in onda ad inizio marzo, Jez Corden ha nuovamente detto la sua sull'argomento. Poco meno di due settimane fa la penna di Windows Central aveva messo in conto un nuovo rinvio per Starfield a dopo l'estate, tuttavia durante una chiacchierata con Rand al Thor 99 nell'ambito dell'ultimo episodio del podcast The Xbox Two ha pronosticato un lancio nel mese di giugno 2023, che cadrebbe perfettamente nella finestra di pubblicazione ufficiale comunicata da Microsoft (prima metà del 2023).

Commentando le speculazioni della comunità - che viste le tematiche affini vorrebbe vedere Starfield sugli scaffali in tempo per l'International Space Day di inizio maggio - Corden ha affermato: "Ne ho sentito parlare spesso. Un sacco di persone pensano che la data di lancio di Starfield potrebbe essere legata all'International Space Day. Sono dell'opinione che Starfield verrà lanciato a giugno. Questa è la mia previsione, anche se ho scommesso per un posticipo a dopo l'estate. L'ultima informazione che ho ricevuto suggerisce un lancio a giugno".

Jez Corden è una personalità che ha dimostrato di essere ben informata su ciò che accade dietro le quinte di Microsoft e Xbox, tuttavia le sue parole non possono essere prese per oro colato. L'unica informazione ufficiale in nostro possesso, ricordiamo, indica l'RPG sci-fi in uscita nella prima metà del 2023. Per saperne di più dovremo attendere lo showcase di Bethesda con Starfield, che potrebbe andare in onda a inizio marzo, oppure (se siamo fortunati) il Super Bowl di domani, dato che secondo alcuni rumor Microsoft avrebbe acquistato uno spazio pubblicitario durante l'evento sportivo più seguito degli Stati Uniti d'America.