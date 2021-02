Starfield in uscita nel 2021: gli obiettivi Bethesda secondo un noto insider

Tanto misterioso quanto desiderato, Starfield sarà la prossima epopea spaziale ad essere firmata dagli sviluppatori di Bethesda, ormai parte della grande famiglia degli Xbox Game Studios.

Per quanto gli autori siano stati estremamente reticenti nel condividere informazioni sul gioco nella fase successiva al suo annuncio, quest'ultimo continua a stuzzicare la fantasia e le aspettative degli appassionati. Tra i grandi segreti che lo avvolgono, troviamo la finestra di lancio, mai ufficialmente annunciata da Bethesda. Sul tema si è di recente espresso NataDrake, noto insider attivo sul forum di Resetera. In passato, quest'ultimo ha dimostrato di avere contatti con fonti attendibili, tramite anticipazioni rivelatesi poi effettivamente fondate.

Commentando i rumor legati ad un evento Microsoft in programma a marzo, l'insider ha dichiarato che, stando ad aggiornamenti risalenti agli ultimi mesi dello scorso anno, obiettivo di Bethesda sarebbe la pubblicazione di Starfield nel 2021. Un programma che, evidenzia, potrebbe subire modifiche, soprattutto in relazione a quella che sarà l'evoluzione della crisi sanitaria internazionale nei prossimi mesi. Un'indiscrezione non inedita, con le prime voci su di un arrivo del gioco quest'anno che avevano fatto la propria comparsa già nel novembre 2020.



Per saperne di più, sarà ovviamente necessario attendere parole di Bethesda: sino ad allora, ci si può consolare speculando sui presunti screenshot di Starfield emersi nelle ultime settimane.