Starfield in uscita nel 2021? Per un insider è 'già pronto da tempo'

Quando esce Starfield? Da tempo ormai si susseguono rumors sul debutto dell'atteso gioco Bethesda ancora completamente avvolto nel mistero. Ma se finora si è generalmente parlato di un'uscita fissata per il 2022, adesso un insider cambia le carte in tavola dicendosi certo del suo debutto già per il 2021.

A riferirlo è Luke Stephens sottolineando che il titolo sci-fi di Bethesda è stato "fondamentalmente completo dallo scorso settembre". Il motivo per cui ancora non è stata fatta nessuna comunicazione in merito al suo debutto è per il fatto che lo studio si è preso tutto il tempo necessario per evitare di ripetere la stessa situazione vissuta con il lancio di Fallout 76, martoriato da bug e problemi tecnici di svariata natura. Per Stephens, Bethesda intende lanciare sul mercato un prodotto "curato alla perfezione", pronto entro la fine di quest'anno.

Considerata la totale mancanza di informazioni in merito e le numerose voci di corridoio dell'ultimo periodo, prendere con le pinze le parole dell'insider è d'obbligo e non si può dunque confermare nulla in questo momento. Gli insider sono concordi sull'uscita di Starfield nel 2022, ma finché Bethesda non si pronuncerà ufficialmente ogni discorso va inteso come semplice speculazione. Di certo però attorno all'opera c'è molto movimento come confermano anche i rumors su Starfield esclusiva Xbox e PC. Con l'E3 2021 che si sta avvicinando, scopriremo finalmente la verità?