Starfield: uscita a sorpresa a fine gennaio? No, è decisamente impossibile

Secondo quanto dichiarato da Jez Corden, Starfield non sarà al Developer Direct Xbox di fine gennaio, in molti temono che questo significhi un rinvio del gioco mentre altri si aspettano invece un debutto di Starfield a sorpresa proprio a fine mese. Possibile? Decisamente no.

Nelle ultime ore su social e forum come NeoGAF e ResetERA si discute di un possibile "Stealth Drop" di Starfield, ovvero un lancio a sorpresa proprio durante oppure al termine dell'evento Xbox, apparentemente in programma per il 25 gennaio, anche se Microsoft non ha mai confermato questa data e al momento non ha nemmeno confermato l'esistenza di un showcase a gennaio.

Tuttavia, per quanto l'ipotesi sia intrigante, appare davvero improbabile, per non dire impossibile, che Starfield possa uscire nel giro di pochissimi giorni. Atteso per l'11 novembre 2022, Starfield è stato rimandato alla prima metà del 2023, segno di come il team abbia bisogno di più tempo per rifinire alcuni aspetti del progetto, e dubitiamo che le poche settimane intercorse tra metà novembre e fine gennaio possano avere in qualche modo permesso al team di ottimizzare tutti gli aspetti desiderati, considerando anche una pausa di (mediamente) due settimane per le festività di fine anno.

E' vero che la stessa Microsoft ha stupito tutti nel 2021 pubblicando a sorpresa e in anticipo sui tempi il multiplayer di Halo Infinite ma una manovra di marketing di questo tipo non sembra adattarsi bene ad una produzione di grosso calibro come Starfield, titolo che ha bisogno, essendo una nuova IP, di una campagna promozionale forte e in grado di spiegare al meglio i punti di forza della produzione.

Lancio a sorpresa per Starfield? Ipotesi affascinante ma decisamente lontana dal potersi adattare alla realtà.