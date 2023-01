Starfield: l'uscita è prossima? In Cina è già sulla confezione di Xbox Series X

Mentre cresce l'attesa per l'Xbox Developer Direct e il successivo evento incentrato su Starfield, un'immagine che sta rimbalzando sui social contribuisce ad alimentare le speranze dei giocatori PC e Xbox per il lancio del nuovo GDR spaziale di Bethesda nella prima metà dell'anno appena iniziato.

Lo scatto che sta facendo velocemente il giro dei forum e portali più frequentati dalla community verdecrociata ritrae infatti il retro di un bundle di Xbox Series X in Cina. A detta di chi avrebbe realizzato questa foto, sul retro della confezione di ogni console Xbox Series X attualmente in vendita in Cina campeggia la key art di Starfield.

La presenza dell'inequivocabile immagine di Starfield sul retro delle confezioni di Xbox Series X in Cina, come facilmente prevedibile, sta alimentando un acceso dibattito sui social: alcuni utenti ritengono che debba essere vista come una 'conferma ufficiosa' dell'arrivo di Starfield nella prima metà del 2023, mentre altri preferiscono non sbilanciarsi e limitarsi a considerarla una semplice trovata promozionale dettata dall'importanza della nuova IP di Bethesda per il futuro a breve-medio termine del team Xbox.

Nell'attesa di un chiarimento da parte della casa di Redmond, vi lasciamo in compagnia degli artwork in alta definizione di Starfield pubblicati nei giorni scorsi dai curatori del sito ufficiale di Bethesda.