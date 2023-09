Starfield: una valanga di patate mette alla prova la fisica del gioco Bethesda

Uno degli aspetti più divertenti di prodotti come Starfield è la possibilità di sperimentare col gameplay. A tal proposito, un giocatore ha messo a dura prova la fisica del titolo Bethesda a causa di un quantitativo spropositato di patate.

Sebbene molti non l'abbiano notato, in Starfield non è solo possibile raccogliere oggetti da mettere nello zaino, ma si possono anche spostare alcuni elementi in giro per lo scenario tenendo premuto il tasto utile per la raccolta. Sfruttando questa meccanica di gameplay, un giocatore di Starfield ha pensato bene di raccogliere 20.000 patate (non sappiamo se le abbia effettivamente raccolte o, com'è probabilmente accaduto, abbia utilizzato una stringa di codice per farle apparire) e di collocarle all'interno della cabina di pilotaggio della sua navicella.

Questo gesto, apparentemente folle, ha in realtà messo in evidenza una più che discreta gestione della fisica da parte del titolo firmato Bethesda Game Studios. Come si può osservare nel filmato in calce alla notizia, gli oggetti iniziano a muoversi in modo credibile al momento dell'apertura del portellone e reagiscono altrettanto realisticamente alla sua chiusura. Il filmato ha stupito persino John Linneman di Digital Foundry, che si è detto sorpreso che il gioco gestisca singolarmente la fisica di ogni piccolo oggetto.

Prima di lasciarvi alla breve clip pubblicata su Reddit