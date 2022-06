Starfield: la varietà delle ambientazioni in un'immagine

Klobrille ha raccolto in un collage una selezione di immagini tratte dal video gameplay di Starfield e dai vari trailer pubblicati da Bethesda, con l'obiettivo di mettere in evidenza la varietà delle ambientazioni del nuovo videogioco degli autori di Fallout e The Elder Scrolls.

Il primo video gameplay di Starfield ha mostrato effettivamente una buona varietà relativa alle ambientazioni, bisogna sottolineare oltretutto come ci siano ancora tanti aspetti del gioco da scoprire ed è dunque probabile che Bethesda non abbia svelato proprio tutto a riguardo.

Gli sviluppatori hanno parlato di oltre 1.000 pianeti esplorabili in Starfield, per un gioco che si presenta indubbiamente molto vasto. Starfield è atteso per il 2023, inizialmente previsto per l'11 novembre 2022, il gioco è stato rinviato al prossimo anno per dare modo al team di sviluppo di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto.

Durante Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, la compagnia ha mostrato finalmente il gioco in azione, ricevendo feedback positivi da pubblico e critica. Bethesda ha anche confermato il supporto post lancio di Starfield, oltre al supporto per le Mod. Starfield durerà tra le 30 e le 40 ore, durata stimata per la main quest, senza considera le missioni secondarie che dovrebbero allungare notevolmente la longevità.