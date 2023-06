Starfield: VASCO e i mondi alieni al centro del video dell'Xbox Games Showcase

Nel corso dell'Xbox Games Showcase apertosi con il video di Fable, Bethesda ha offerto un 'piccolo' antipasto del Direct di Starfield mostrando uno spettacolare trailer che ci porta a esplorare i mondi alieni di questa attesissima esclusiva Xbox.

Il filmato, composto da scene in-engine alternate a spezzoni di gameplay, testimonia il lavoro svolto dagli sviluppatori di Bethesda al seguito di Todd Howard per migliorare il comparto grafico e l'esperienza di gioco.

Rispetto all'Xbox Showcase dello scorso anno, è infatti impossibile non notare il netto passo in avanti compiuto da Bethesda nella rappresentazione a schermo dei numerosi mondi alieni che avremo modo di esplorare in compagnia del robot multifunzione VASCO, come pure delle scene nello spazio siderale a bordo dell'astronave del nostro alter-ego. Anche sul fronte del gunplay si notano dei sensibili miglioramenti, con animazioni più fluide, attacchi corpo a corpo variegati e un approccio più 'viscerale' nelle sessioni sparatutto propriamente dette.

Maggiori dettagli su questi e su tanti altri aspetti del kolossal sci-fi di Bethesda verranno svelati durante lo Starfield Direct che seguirà l'Xbox Games Showcase 2023. Nel frattempo, vi ricordiamo che Starfield è previsto al lancio per il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S, con approdo dal day one su Xbox Game Pass.