Starfield sarà molto vasto e incentrato su tematiche esistenziali, secondo il compositore

Mentre la data d'uscita definitiva di Starfield resta un mistero, la produzione Bethesda è stata discussa, in occasione di una recente intervista, dal compositore Inon Zur. Stando alle sue parole, sembra che il gioco sarà molto ampio e articolato.

Proprio parlando della vastità di Starfield, Zur ha rivelato che il titolo sci-fi sarà due volte più grande dei videogiochi Bethesda più importanti, con un focus molto particolare sulla trama, elemento cardine di tutta la produzione.

Il compositore ha infatti affermato che la storia di Starfield, oltre a tenerci incollati allo schermo, porterà avanti tematiche importanti e dai grandi risvolti filosofici, capaci addirittura di 'consumare l'esistenza del giocatore'. Una delle tematiche più importanti sarà legata a noi come individui e alla nostra capacità di fare domande importanti per cercare delle risposte altrettanto rilevanti. Giocare a Starfield sarà un'esperienza, afferma Zur, capace di cambiare la prospettiva che abbiamo su noi stessi.

Il gioco non è ancora uscito, ma la community è già molto attiva per correggere anzitempo i problemi del GDR Bethesda. Vi abbiamo infatti raccontato che alcuni sviluppatori amatoriali stanno lavorando ad una community patch per Starfield, il cui obiettivo è quello di apportare modifiche ad attributi e sistemi di gioco, ma anche correggere bug ed errori di traduzione.

Vi ricordiamo che Starfield uscirà nel 2023 su Xbox Series S|X e PC.