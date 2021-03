Starfield verrà presentato all'E3 e uscirà quest'anno secondo Jeff Grubb

Jeff Grubb ha preso parte nella notte al podcast di Dealer Gaming e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, di Starfield, nuovo gioco Bethesda che dovrebbe vedere la luce entro fine anno anche se non ci sono ancora certezze in merito.

Secondo il giornalista di GamesBeat, l'attesa non sarà lunghissima e al 90% Starfield verrà presentato all'E3 2021 (show che si terrà solamente in formato digitale) o comunque nel periodo tipico della fiera, nelle prime due o tre settimane di giugno. Secondo Grubb per Starfield Bethesda seguirà una strategia simile a quella di Fallout 4, svelato con un teaser nel giugno 2015, annunciato all'E3 pochi giorni dopo e uscito a novembre dello stesso anno.

Starfield verrà dunque presentato a fine primavera/inizio estate e arriverà più avanti nel corso dell'anno (presumibilmente in autunno), questi i piani attuali secondo le parole di Grubb, che potrebbero però cambiare in corsa a causa della pandemia Covid-19 ancora in corso.

Il leaker Tom Henderson ha fatto recentemente capire che Starfield uscirà nel 2022 mentre Bethesda si è limitata a dichiarare che lo sviluppo di Starfield procede bene e senza problemi. L'unica certezza? Il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal lancio, come confermato anche da Phil Spencer durante la tavola rotonda successiva all'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft.