Starfield: la versione PC è in offerta su Steam, ma solo per poco tempo

Non siete abbonati a PC Game Pass e siete in attesa dell'occasione giusta per recuperare Starfield? Sappiate allora che l'esclusiva Microsoft può essere acquistata a prezzo di favore per un periodo di tempo limitato.

La versione Steam del gioco è attualmente in promozione e, grazie all'offerta di metà settimana del client Valve, i giocatori possono approfittarne per acquistare in sconto sia la versione standard che quella premium. La versione normale di Starfield viene venduta col 33% di sconto: si parla di 46,89 euro al posto dei soliti 69,99 euro. Per quel che riguarda la Digital Premium Edition, lo sconto è del 30%: in questo caso si passa da 99,99 euro a 69,99 euro.

Come dicevamo, l'offerta non resterà attiva per molto tempo e chiunque fosse interessato a procedere all'acquisto del titolo Bethesda Game Studio dovrà farlo entro e non oltre domani, giovedì 14 marzo 2024, alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Allo scadere del timer, infatti, il gioco tornerà al suo prezzo di sempre.

Vi ricordiamo che il gioco è incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, l'abbonamento Microsoft che consente di giocare senza costi aggiuntivi.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime offerte, vi ricordiamo che la versione PS5 di Starfield non sarebbe in sviluppo, secondo un noto insider.

