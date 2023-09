Starfield: viaggiare tra i pianeti senza usare la mappa è possibile! Ecco come

Sembra proprio che in Starfield esista un modo per viaggiare tra i pianeti senza dover aprire ogni volta la mappa. Un giocatore avrebbe scoperto come fare, illustrando in un post su Reddit quali passaggi effettuare per compiere questo tipo di azione nascosta.

L'utente DionysusDerp spiega che "se siete sulla vostra nave e aprite lo scanner, potrete cercare qualunque pianeta che volete raggiungere, e quindi premere il tasto E/A (a seconda che giochiate su PC o Xbox Series X/S, ndr). Fatto questo apparirà un prompt del viaggio che chiederà di tenere premuto R/X, ed a quel punto inizierete a volare verso il pianeta designato. E' possibile fare lo stesso anche per atterrare sui pianeti".

In aggiunta, l'utente fa sapere che si può usare questo metodo per viaggiare tra i vari sistemi anche in caso si abbia una missione selezionata. Grazie a queste soluzioni viene limitata la necessità di dover aprire ogni volta la mappa, rendendolo indispensabile soltanto quando bisogna atterrare in specifici punti di un pianeta. Si tratta di un'alternativa piuttosto interessante per i viaggi spaziali, utile soprattutto per coloro che trovano scomodo o poco immediato il dover sempre accedere alla mappa per proseguire. Intanto Starfield accoglie anche le prime mod, già disponibili nonostante l'accesso anticipato sia appena arrivato.

Per maggiori approfondimenti eccovi la nostra recensione in corso di Starfield, basata sulle prime 40 ore in compagnia del kolossal sci-fi di Bethesda.