Starfield in video: nuovi dettagli su VASCO, l'amichevole companion robot

Il Lead Artist di Bethesda Game Studios, Istvan Pely, riaccende i riflettori mediatici sull'universo sci-fi di Starfield per discutere delle funzionalità e delle "finalità operative" di VASCO, l'amichevole companion robot dell'atteso kolossal GDR per PC e Xbox Series X/S.

L'esponente di Bethesda descrive VASCO come un vero e proprio tuttofare al servizio dei comandanti dei vascelli Constellation incaricati di esplorare il cosmo alla ricerca di nuove opportunità per la razza umana. A detta di Pely, l'unità robotica senziente VASCO è stata progettata per aiutare gli umani nei viaggi interplanetari più pericolosi e, per questo, è dotata di componenti modulari da riadattare in base alle circostanze.

La straordinaria versatilità di VASCO sarà di fondamentale importanza per ogni esploratore del programma Constellation, come sottolineano gli artwork e gli spezzoni in-engine confezionati da Bethesda per mostrarci le diverse componenti modulari da innestare nelle braccia robotiche e negli alloggiamenti secondari del drone. Naturalmente, sarà ai giocatori decidere di volta in volta quali moduli integrare (e magari anche potenziare) nel proprio robot VASCO per estenderne le capacità difensive, di trasporto o di puro supporto.

Il nuovo video di Bethesda, oltretutto, conferma l'11 novembre 2022 come data di lancio ufficiale di Starfield su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, come pure l'approdo al day one nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento con tanti artwork sui mondi alieni di Starfield.